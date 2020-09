Danna Paola ¡Cachonda! enseña las “nenas” en Instagram

Danna Paola es una de las cantantes más importantes que hay en México, y la razón principal es que es el ejemplo perfecto de que la belleza y el talento pueden ir de la mano, pero es necesario trabajar duro para tener grandes resultados.

La famosa se ha esforzado a cada minuto de su vida para obtener la cantidad de seguidores que tiene actualmente en Instagram (27 millones), y ser con esto la cantante de nuestro país más seguida en dicha plataforma.

En algunas ocasiones la famosa enseña su lado más provocativo en Instagram, sobre todo cuando de promocionar ciertas marcas se trata, de hecho, hace una semana la vimos posar con un ardiente traje de baño color rojo para la marca Puma, y ahora ha hecho algo similar.

En sus recientes historias de Instagram, la cantante de Santería compartió unas imágenes de su “manera de iniciar el día”, con un buen cafesito, y un conjunto deportivo súper sexy, que dejó relucir sus atributos superiores.

Mira la foto de Danna Paola

Danna Paola presume su cuerpazo

La intérprete de “mala fama” no para, y últimamente se la ha pasado metida en estudios de grabación, pese a la pandemia por Covid-19, pues aunque esta famosa toma sus precauciones, su trabajo debe continuar.

Por cierto, Danna Paola iba a tener una exitosa gira de conciertos con varios sold out este 2020, sin embargo, se vio pospuesta ante la pandemia por Covid-19, por lo que muchos fans nos quedamos con ganas de verla en vivo.

Te puede interesar: Danna Paola confiesa una extraña verdad ¡Es adicta!

Por suerte, la ex actriz de Élite no ha dejado de sacar música en esta pandemia, lo que compensa que, aunque no la hemos podido ver en vivo,la próxima vez que realice un concierto seguramente incluirá sus éxitos de cuarentena. ¿Te gustó la reciente imagen de Danna Paola?.