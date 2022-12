Danna Paola, Belina y Karol Sevilla juntas en una misma obra musical

¿Alguna vez te imaginaste a Danna Paola y Belinda juntas en un escenario?, pues esto lo hizo posible Alejandro Gou, a través de una nueva puesta en escena, que por su puesto será un musical y es que después de meses de especulaciones al fin se logró que ambas chicas, firmaran un contrato para protagonizar juntas la versión de “Mean Girls” y que estará disponible a mitad del 2023 próximo.

Cabe señalar, que no es la primera vez que la famosa película es adaptada a un show musical, pues en Nueva York, ya se ha presentado esta puesta en escena, con algunos de sus personajes originales del filme y sin duda han alcanzado gran éxito, por lo que se espera que en México, también cause furor.

Gou resaltó que porfin se dieron las cosas, pues antes no se pudo arrancar con el proyecto, pues ambas cantantes, no habían podido compaginar sus apretadas agendas, no obstante, ya hay un gran avance.

“El montaje va a ser espectacular como es mi costumbre, ahora falta encontrar a las interpretes de las otras dos “plásticas” (Karen Smith y Gretchen Wiene) y el resto del elenco, ya le tengo echado el ojo a Karol Sevilla y espero convencer a Ángela Aguilar para que haga una participación especial”, dijo el productor.

Mean Girls en México

Danna Paola y Belinda protagonizarán obra musical

Alejandro Gou manifestó su interés de traerla a México a principios de 2022, pero todo parecía indicar que sería un proyecto a largo plazo, al grado que en los últimos meses el productor ya no quería hablar del tema, pero era por las negociaciones que estaba realizando con las superestrellas, por lo que muy pronto sabremos sobre esta obra teatral en varios puntos del país, según investigó La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Daniela Luján revive su pleito con Belinda: "Fue mi primera decepción artística"

¿Cuándo se estrena?

Inocente palomita hoy es 28 de diciembre

Los planes de Alejandro Gou es estrenar este musical en el último trimestre del 2023, en el escenario de Centro Cultural Teatro 2, por lo que pronto lanzara la convocatoria para audiciones y comenzar ensayos por el mes de agosto.

No obstante, te recordamos que hoy es 28 de diciembre y que inocente palomita que te dejaste engañar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram