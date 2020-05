¡Danna Paola AHORA SÍ confiesa a quien dedicó “Oye, Pablo”

La cantante Danna Paola no deja de sorprender a sus fans cada uno de los días que ha pasado en cuarentena y recientemente no ha sido la excepción, pues sorprendió a sus fanáticos al contar la historia que hay detrás de la canción de Pablo.

Luego de que a la cantante mexicana le preguntaran si la canción se le había dedicado a algún compañero de Élite, recientemente reveló toda la historia en la que se inspiró para escribir Pablo.

Danna Paola y la verdadera historia detras de "Oye, Pablo"

Resulta que todo comenzó un 24 de febrero en Madrid cuando iba camino al dentista, ya era un poco tarde, andaba con sus audífonos puestos, cruzó la calle cuando de pronto, un joven alto y apuesto le habló tocando su hombro, ella de inmediato se asustó pero se quitó las auriculares y él le dijo: "perdona que te he visto pasar de lejos y no te he podido dejar ir".

Después continuaron hablando sobre quienes eran, ella le confesó que grababa para una serie de Netflix y él que solo estaba de visita el fin de semana porque vivía en Londres, enseguida le pidió su número de teléfono y Danna Paola de inmediato accedió a dárselo:

“Era un muchacho alto, bien vestido, súper guapo, ojos bonitos, cabello como de 'príncipe encantador', olía súper rico. Me pidió mi número para volvernos a ver y se lo di pero estaba muy apurada. Le llamé a una amiga para contarle y me di cuenta de que había anotado mi número mal. Regresé al lugar gritando como loca 'Pablo, Pablo y jamás lo volví a ver".

TE PUEDE INTERESAR: ¡HUMILLADA! Danna Paola fue destrozada por famoso actor mexicano

Cabe destacar que la intérprete de Sodio, Danna Paola, contó que todo ocurrió en 2018 cuando acababa de llegar a España por lo que tenía poco que le habían dado su teléfono, razón por la que lo olvidó el número y finalizo diciendo que nunca más volvió a ver a aquel apuesto joven.