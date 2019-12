Danna Paola : Los 5 mejores looks de maquillaje que nos regaló en 2019

Ha sido un placer crecer con Danna Paola, que desde que comenzó su carrera con telenovelas infantiles como “Amy la niña de la mochila azul”, hasta cuando Protagonizó Élite, un total éxito de Netflix y que ahora nos alegra cada semana con sus duros consejos en “La Academia” nos está dando lecciones de moda.

Un gran ejemplo de esto fue su atuendo en la Gala 6 de La Academia, en donde Danna Paola usó un accesorio con el que comprobó que no le tiene miedo ni pena a demostrar que la moda también puede ayudarnos con nuestros padecimientos, ya que la querida Danna Paola usó unos aretes brillantes en los que se alcanza a leer “Anxiety”.

No es la primera vez que la cantante nos deslumbra con sus maravillosos looks, ya que su principal aliado este año fueron sus enormes y hermosos ojos, los cuales adorno con distintos looks de maquillaje, estando a la vanguardia en tendencias sobre técnicas y colores.

El primer día del año, Danna Paola nos sorprendió con look muy tierno para celebrar el inicio, de un año lleno de menciones. En el que lució un look de ojos en tonos nude, unos hermosos aretes largos de corazones y un espectacular vestido de lentejuelas.Otro look que nos dejó con la boca abierta, fue el que lució en el videoclip “Oye pablo”, con una peluca corta rubia, ojos estilo cat eye y su tendencia favorita: El glitter.

El pasado 18 de octubre, volvió a hacer tendencia al presumirnos un look arriesgado pero a la vez muy favorecedor, con unas pestañas mink, acompañadas de un delicado delineado negro y el pop de color que esta vez fueron unos pequeños diamantes que fueron colocados minuciosamente en su párpado para formar un estilo de diseño tribal.

Sin duda alguna, el favorito de muchos de sus seguidores ha sido el look que nos compartió el 2 de Noviembre con motivo del Día de Muertos, en donde Danna Paola, lució un elaborado maquillaje moderno al estilo “Catrina”, el cual fue la sensación entre sus fans mexicanos ya que conmemoraba una de las tradiciones más importantes para el país.

Te puede intresar: Danna Paola luce ENFERMA y sus fans están preocupados ¿Qué le pasó?

El último look con el que nos ha sorprendido fue el que modeló el 1 de diciembre en “La Academia”, con un extravagante peinado que adornaba con “púas” muy al estilo rock star y un hermoso maquillaje que seguía la tendencia del glitter y los diamantes, el cual fue completamente favorecedor y que sin duda marcó tendencia en todos sus seguidores.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana