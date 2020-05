Danna García habla sobre desagradable experiencia en “Pasión de gavilanes”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Danna Garcia contó los malos momentos que vivió durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo “Pasión de gavilanes” ya que no logró encajar del todo con el elenco.

A 17 años del estreno de la historia, la actriz revela no guardar los mejores recuerdos de su participación en la telenovela ya que supuso una etapa muy dura para ella, tanto a nivel personal como profesional.

“Fue una época muy triste a nivel personal porque acaba de romper una relación, yo me iba a casar, regreso de Alemania a Miami, entré a la Universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso”, comentó en una su más reciente transmisión en vivo.

Danna García sufría por malos tratos de sus compañeros

La colombiana relato que se sentía muy sola durante las grabaciones de la telenovela, ya que no encontró una familia en Gavilanes, y admitió que lo que le hizo falta fue un freno de mano.

La actriz también aseguró que su papel protagónico generó envidia entre algunas de sus compañeras, a quienes también les habían asegurado ser protagonistas de la historia.

“Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien” declaró la guapa influencer.

Argumento que piensa que sus compañeras no estaban enteradas de que ella no tenía ningún interés profesional, ya que en ese momento no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo nada, ya que admite que su corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de su vida personal, que era su prioridad.

No fue hasta bien avanzadas las grabaciones cuando Danna García pudo percatarse de lo que estaba sucediendo a su alrededor y sin entrar en demasiados detalles, la actriz comentó que había gente dentro del elenco que se encargaba de poner a los demás en su contra.