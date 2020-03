Danna García, actriz de Telemundo, confirma que tiene coronavirus

El Covid-19 Nuevo Coronavirus no distingue de clases sociales, ni de profesiones, y así como afecta a personas “Normales” el mundo del espectáculo también se ha visto afectado. Es ahora la actriz de Televisa Danna García quien ha confirmado que padece esta enfermedad, y por ahora se encuentra en cuarentena por el coronavirus.

Danna García relató a través de su Instagram que estuvo en españa hace unas semanas, y aunque en un principio la retuvieron, sin permitirle salir, finalmente regresó a la Ciudad de México, pero regresó siendo víctima de Coronavirus esta enfermedad que ha afectado a más de 100 mil personas en todo el mundo.

Danna García, actriz de origen colombiana, aseguró que se encuentra preocupada, y pidió a la sociedad que tome las medidas correspondientes, pues esta enfermedad no es un juego, y ha afectado a una numerosa cantidad de personas, causando incluso la muerte.

La actriz @DannaGarcia confirmó que tiene el Coronavirus pic.twitter.com/ATT3LczIuy — EL WICHO (@Wibbbastidas) March 16, 2020

“Hola a todos los que me han escrito y me han mandado mensajito, sí estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, dijo Danna García.

Si señores, el coronavirus entró por el aerpuerto. Así en casi todo el mundo �� — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 16, 2020

Danna García y otros famosos con Coronavirus

Danna García ahora forma parte de la lista de famosos que han confirmado que tienen Coronavirus, pues hace unos días el actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson dijeron que tienen la enfermedad y se encuentran en cuarentena en Australia. Asimismo, este 16 de Marzo Idris Elba también confirmó haber dado positivo al Coronavirus. El mundo de la política también se ha visto afectado con Justin Theroux y su esposa.

Danna García ha informado también que se encuentra un punto de la enfermedad en el que no es tan grave, pues no le falta la respiración, por lo que los médicos le recomendaron únicamente quedarse en casa, y aislarse, por lo que no ha necesitado hospitalización.