Danilo Carrera confesó que ha recibido amenazas tras finalizar su noviazgo

En La Verdad Noticias te compartimos que el actor Danilo Carrera y la actriz Michelle Renaud finalizaron su historia de amor, luego de haber formado una de las parejas más sólidas del medio de la farándula, los famosos decidieron tomar caminos por separado.

Y es que, ante las especulaciones de una infidelidad, dieron a conocer los motivos por los que decidieron terminar su relación y fue porque tienen planes diferentes, pero luego de la separación, el famoso habló sobre los mensajes que ha recibido de los usuarios.

A través de una entrevista para el programa "Suelta la sopa", el actor de Televisa, Danilo Carrera, comentó que ha recibido mensajes demasiado alarmantes por parte de las fans de su ex novia Michelle Renaud, pues la noticia de su ruptura dejó en shock a los fanáticos.

Danilo Carrera ha recibido amenazas

El actor ecuatoriano de 32 años de edad dio fuertes declaraciones, pues confesó que algunas fans le han mencionado que se van a suicidar si él no regresa con su ex novia, pues aún no pueden superar que los actores finalizaron su romance.

"Casi, casi que, amenazándome, diciéndome, 'si no vuelves me suicido". Comentó el actor.

Durante la entrevista que tuvo para el programa de Telemundo, mencionó que piensa que las fans tienen la ilusión de que ambos retomen su romance, ya que en algunas entrevistas que han realizado han mencionado que existe un gran amor y cariño.

En el video que compartieron en el canal de YouTube de "Suelta la sopa", diversos usuarios opinaron al respecto y han mencionado que el actor solo busca llamar la atención con sus comentarios, incluso mencionaron que al actor le falta humildad.

Por su parte, la actriz Michelle Renaud, no ha dado alguna declaración tras los comentarios de Danilo Carrera pues luego de haber finalizado su noviazgo, se han enfocado en continuar con sus planes por separado. ¿Crees que se dan una nueva oportunidad? Déjanos tus comentarios.

