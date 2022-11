Danilo Carrera causó polémica e indignación por este comentario

Desde que Michelle Renaud gritó a los cuatro vientos su nuevo romance con Matías Novoa, le han preguntado a su exnovio Danilo Carrera sobre lo que opina al respecto, pero en esta ocasión dio algunos detalles de su nuevo romance con una mujer que no es del medio.

Y es que, las recientes declaraciones del actor ecuatoriano surgieron en una entrevista que concedió al programa “Hoy” de Televisa, donde confesó que está enamorado de su nueva novia, y dijo que ella tiene valores distintos, pero su comentario causó indignación.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que luego de los rumores que surgieron entre Michelle sobre un supuesto romance con Matías, los actores confirmaron su relación amorosa a una famosa revista el pasado mes de octubre.

¿Galilea Montijo se enojó por el comentario de Danilo Carrera?

En su reciente encuentro con los medios en una alfombra negra de un evento, el actor dijo: “Al final del día es una persona con valores totalmente diferentes, que se dedica a la medicina, que no tiene nada que ver con la actuación, y me encanta”.

De igual forma comentó que sabe cinco idiomas y expresó: “No es mexicana”. Dijo, por su parte, Galilea Montijo comentó: "No se dedica al medio, no tiene nada que ver, ¿o se refería a Michelle Renaud que tiene otro tipo de valores?, yo no quiere amarrar navajas, pero a mí si me dolió". Dijo la conductora.

¿Cuándo terminó Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Danilo terminó su noviazgo con Renaud en enero de 2021

Fue en enero de 2021 que Danilo Carrera y Michelle Renaud terminaron su romance. En su momento, los actores revelaron que el rompimiento se debió a que ambos tenían metas distintas. Recordamos que los famosos se conocieron en las grabaciones de la telenovela "Hijas de la luna".

