Danilo Carrera asegura que sufrió discriminación por ser guapo

Danilo Carrera genera gran controversia al asegurar que ha sido discriminado por guapo.

Danilo Carrera una vez más da de que hablar, en esta ocasión al asegurar que ha sido discriminado por ser guapo, el actor reveló que la gente ha juzgado su talento, pues creen que sus logros han sido gracias a su “cara bonita”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el actor, ha logrado destacar en los melodramas de Televisa, por lo que es actualmente es considerado uno de los principales galanes de las telenovelas, gracias a su talento y carisma.

Pese al éxito que ha logrado, Danilo Carrera, recientemente, anunció su retiro de las telenovelas y además se despedirá de México.

Danilo Carrera discriminado por guapo

¿Qué pasó con Danilo Carrera?

En una reciente entrevista, donde un reportero le recordó a Danilo Carrera que en marzo pasado tuvo un inconveniente en Egipto por guapo, el actor habló al respecto y bromeando dijo:

“La anécdota está exagerada, hubo una amenaza, pero no manches: ‘ay es muy guapo ay que sacarlo del país’, eso no se puede hacer, no es un delito, sería discriminación, porque así nací”.

Sin embargo, el actor admitió que a lo largo de su vida si ha sufrido discriminación por guapo, asegurando que muchas personas han considerado que su éxito en las telenovelas ha sido por su físico, aunque admitió que sabe que es un factor que le ha ayudado.

“Seamos realistas, yo no tendría la carrera que tengo si no me viera como me veo. Creo que es una realidad, pero al comienzo la gente te juzga y dicen ‘¡Ah!, pues solo es una cara bonita’. Después, cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen ‘¡Ah!, puede actuar” contó.

De igual forma, el actor resaltó que las mujeres son quienes más sufren este tipo de discriminación y se mostró en contra de los estantes que rodean a los actores.

Te puede interesar: Danilo Carrera causó polémica e indignación por este comentario

¿Cuál es la edad de Danilo Carrera?

¿Cuántos años tiene Danilo Carrera?

El actor Danilo Carrera nació el 17 de enero de 1989, en Guayaquil, Ecuador, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

Danilo Carrera tuvo su debut en las telenovelas mexicanas con “Pasión y poder”, donde compartió créditos con Michelle Renauld, con quién tuvo un romance años más tarde.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram