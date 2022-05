Danilo Carrera asegura que continúan sus planes de trabajar con Michelle Renaud

Danilo Carrera habla de su relación de amistad con Michelle Renaud.

Danilo Carrera fue cuestionado sobre los rumores de una relación entre Michelle Renaud y Osvaldo Benavides y aunque dijo que no sabe nada al respecto, reafirmó sus deseos de trabajar juntos.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que captaron a Michelle Renaud y Osvaldo Benavides dándose cariñitos en público, aunque los famosos no han confirmado su relación.

En un reciente encuentro con la prensa, Danilo Carrera, el ex de Michelle habló del tema y aunque aseguró que no sabe nada sobre el posible romance, confesó que sigue siendo muy buen amigo de la actriz, aunque dejó en claro que su vida sentimental no le incumbe.

Danilo Carrera prepara filme con Michelle Renaud

Danilo Carrera asegura que Michelle Renaud será la protagonista de su película.

Aunque Danilo Carrera, no habló de la situación sentimental de la famosa, dijo que sigue considerando a la actriz Michelle Renaud como la protagonista del filme que se producirá este año.

“No tiene nada que ver con eso” refiriéndose a la posible relación actual de la actriz Michelle Renaud, con quien afirma tiene una gran amistad.

Aunque dijo que faltan algunos detalles para su nuevo proyecto, en el que se lanzará como productor: “Hay varios planes de eso, ya está escrito, está avanzando… Hay que terminar ciertos planes de ruta”.

¿Qué pasó con Danilo y Michelle?

La pareja anunció su ruptura amorosa por medio de redes sociales.

Michelle Renaud y el también actor Danilo Carrera confirmaron su romance en el año 2019, después de terminar la novela “Hijas de la Luna”, a través de sus redes sociales.

Después de dos años, los famosos dieron a conocer, por medio de un emotivo video en redes sociales, que decidieron dar por terminado su noviazgo.

A pesar de que Michelle Renaud y Danilo Carrera dieron por terminado su romance, se les ha visto juntos y han asegurado que tienen una relación de amistad y un gran cariño.

