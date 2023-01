Danilo Carrera anuncia que empezará una nueva vida en Miami

Danilo Carrera, reveló que piensa mudarse de México, para iniciar una vida nueva en Miami, pues señaló que también se retirará de las telenovelas, pues adelantó que “El amor invencible”, será el último proyecto en el que participe.

Fue durante una entrevista, que el actor señaló que tras pasar por difíciles momentos, tomó esta radical decisión, pues aseguró que está por iniciar una nueva etapa de vida, asimismo, aprovechó para agradecer el cariño que le ha brindado el público mexicano.

Es, y es un proceso… Ya he hecho todo en México, o sea, ¿qué más puedo hacer? Ya he protagonizado, antagonizado, he estado en todas las horas”, indicó el exnovio de Michelle Renaud.

Danilo Agradece a México

Ahora vivirá en Miami

Tras señalar que vivió siete años en nuestro país, Carrera dijo que sigue siendo una decisión difícil de tomar, pues considera que México siempre ha sido su hogar, pero que es momento de iniciar de nuevo en otra ciudad.

“Me está pegando muchísimo porque es mi casa, ha sido mi hogar los últimos siete años, desde 2015 que me mudé no me he ido. Me han tratado increíble, he tenido una carrera que ni siquiera yo podría imaginarme llegar a donde he llegado”, afirmó.

Te puede interesar: Así reaccionó Michelle Renaud al supuesto compromiso de Danilo Carrera

Se retira de las telenovelas

Danilo se retirará de las novelas

Con respecto a su carrera, el famoso advirtió que podría retirarse de las telenovelas, pues señaló que de no ser por el proyecto que le propuso Juan Osorio al lado de Angelique Boyer, ya estuviera en Miami viviendo y retirado de los escenarios.

“Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en todo América Latina; ya hice conciertos con La doble vida de Estela Carrillo y creo que esta de aquí puede ser. Si ya me retiro, me retiro otra vez en alto, ¿no?”, expresó a La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram