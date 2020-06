Danielle Bregoli alias “Bhad Bhabie” ingresa a rehabilitación por fuerte motivo/Foto: The Sun

Bhad Bhabie se ha tomado un tiempo libre en un centro de tratamiento y está recibiendo apoyo profesional. La rapera de 17 años, cuyo verdadero nombre es Danielle Bregoli, compartió la noticia en un comunicado en sus redes sociales el miércoles.

"Danielle ha estado trabajando duro durante los últimos años y tomó una decisión positiva de tomarse un tiempo libre muy necesario para atender algunos problemas personales", se lee en el comunicado. "Durante las últimas semanas, estuvo en un centro de tratamiento recibiendo y continuando recibiendo apoyo profesional".

"Ella ama a sus fanáticos y ha prometido regresar mejor y más saludable que nunca", continúa el comunicado. "Por favor, respeten la privacidad de ella y sus familias en este momento".

Según TMZ , la joven de 17 años tomó la decisión de ingresar a rehabilitación para abordar el trauma infantil que experimentó y los problemas relacionados con el abuso de sustancias. Como se indica en la publicación, los que estaban cerca de Bregoli sabían de su abuso de píldoras recetadas antes de su decisión.

El martes, Bhabie Instagram hizo un cuadrado negro en apoyo del movimiento Black Lives Matter, y su última publicación de Instagram antes de eso fue una selfie el 14 de mayo.

La rapera adolescente saltó a la fama por un episodio del Dr. Phil que se volvió viral en septiembre de 2016, en el que dijo la frase: "Atrápame afuera, ¿qué tal eso?" Su último sencillo, "That's what I said", fue lanzado en abril. Según un comunicado de prensa, recientemente completó el rodaje de la segunda temporada de su reality show Bringing Up Bhabie con Snapchat, que se lanzará este verano.

La primera temporada recibió las mejores vistas de estreno de cualquier serie de realidad, destronando Keeping Up With the Kardashians.

Las peleas de Danielle Bregoli

Bhabie también ha aparecido en los titulares de múltiples controversias y disputas con otras celebridades, incluso cuando arrojó una bebida a Iggy Azalea en 2018 en el evento de lanzamiento de Fashion Nova X Cardi B en Los Ángeles.

A principios de este año, su enemistad con Skai Jackson resultó en que la ex estrella de Disney Channel de 18 años presentara una orden de restricción contra ella.

Danielle ha sido la rapera más joven en ingresar a la lista Billboard Hot 100 gracias a su éxito These Heaux/Foto: Entrepreneur

Pero cuando ET habló con Bhabie en marzo de 2019 en un evento de Spotify para Billie Eilish, dijo que no quería nada más que ser amiga de otras artistas femeninas.

"Sabes, en esta industria de la música, siempre son mujeres contra mujeres", dijo. "Entonces, trato de ser amigo de todos, ¿sabes lo que digo? Como, tratar de ser genial con todas las perras".