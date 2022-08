Daniella Navarro y Yolanda Andrade protagonizaron acalorada discusión

En La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos más polémicos que han ocurrido en La Casa de los Famosos, pero durante la gala del domingo 7 de agosto ocurrió una situación bochornosa entre Daniella Navarro y Yolanda Andrade en pleno programa de televisión.

¿Qué pasó? Recordamos que Andrade es una de los famosas invitadas para dar su punto de vista sobre lo que ocurre en la casa, y comentó en su momento que no le gustaría trabajar con Navarro, pero Daniella le mandó un mensaje y le dijo que tendrá que trabajar con ella en el mismo foro.

Tras las declaraciones de la ex participante, quien ocupó el quinto lugar de La Casa de los Famosos, transmitieron el programa del domingo donde ambas estuvieron en el foro, pero se desató un tenso momento cuando a Yolanda le cuestionaron si la relación de Navarro y Nacho podría durar.

Video del pleito entre Daniella Navarro y Yolanda Andrade

Tras la pregunta de Héctor Sandarti, Yolanda dijo: "Claro que no me importa, por supuesto que no". Expresó la presentadora, lo que causó el enojo de Daniella quien no dudó en arremeter contra la conductora y le mencionó que hasta que por fin la conoce, porque según Navarro no sabía quién es Yolanda.

"Nadie sabe quién eras reina, hasta que te vimos". Le dijo Andrade.

Por su parte, Sandarti intentó calmar a las dos, mientras que los demás ex habitantes quedaron sorprendidos por lo que estaba ocurriendo en el foro, aunque Omar Chaparro intentó desviar la acalorada discusión con una de sus ocurrencias.

Los usuarios no dudaron en reaccionar a lo ocurrido en la gala del programa y comentan: "Que se puede esperar de alguien como Daniella", "Horror con Daniella, no puede dejar de ser una corriente", "Para que vean lo mal educada que es Daniella". Fueron algunas reacciones.

Te puede interesar: Daniella Navarro entró a La Casa de los Famosos por necesidad económica

¿Quién es el novio de Daniella Navarro?

Daniella inició un romance con Nacho Casano

Por el momento la actriz Daniella Navarro tendrá que esperar la salida de Nacho Casano, pues ambos famosos dieron a conocer que decidieron iniciar un romance, aunque los internautas han asegurado que solo fue una estrategia que acordaron los habitantes en La Casa de los Famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram