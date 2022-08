¿Daniella Navarro se arrepintió de coquetearle a Salvador Zerboni?

A pesar de haber sido salvada en varios programas de eliminación, el público decidió la salida de Daniella Navarro, quien ocupó el quinto lugar del reality La Casa de los Famosos. Tras su salida, la actriz venezolana ha sido cuestionada sobre algunas situaciones que ocurrieron dentro de la casa.

Recordamos que luego de haber estado por más de 70 días encerrada en aquel lugar, los usuarios fueron testigos de los dramas y escandalosos momentos que protagonizó la participante con Ivonne Montero, así como con Salvador Zerboni.

En La Verdad Noticias te compartimos que la actriz y Salvador Zerboni protagonizaron candente momento en la casa, situación que causó todo un revuelo, pues la famosa le coqueteó al actor y le dio varios besos, lo que puso en aprietos a Zerboni.

Daniella Navarro se arrepiente de lo que hizo en La Casa de los Famosos

Daniella y Zerboni protagonizaron candente momento en la casa

Durante un programa de Telemundo, los conductores tuvieron una entrevista con Daniella a quien le cuestionaron si se arrepiente de algo de lo que hizo en la casa, sobre todo por los pleitos que tuvo con Natalia, Niurka e Ivonne Montero.

Por su parte, la actriz dijo lo siguiente: "Más que arrepentirme los enfrento...soy una mujer de emociones. Me arrepiento del coqueteo que tuve con Salvador en la habitación sí, 100 por ciento me arrepiento porque lo plasmaron de una manera diferente y siento que eso si no me gustó mucho".

¿Cuántos años tiene Daniella Navarro?

Ex participante de La Casa de los Famosos

La actriz venezolana Daniella Navarro tiene 38 años de edad, y se ha convertido en una de las ex participantes de La Casa de los Famosos más polémica, debido a las situaciones que ocurrieron con Ivonne, Niurka y hasta con Laura Bozzo.

