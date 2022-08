Daniella Navarro entró a La Casa de los Famosos por necesidad económica

La entrevista de la actriz venezolana para People en Español causó gran revuelo en redes sociales.

Previamente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Daniella Navarro se convertía en la quinta finalista de La Casa de los Famosos 2. Ahora que han pasado algunos días de su eliminación, la actriz venezolana abrió su corazón y en entrevista exclusiva para People en Español reveló que participar en el reality show de Telemundo fue muy difícil para ella.

Dejando en claro que no se arrepiente de formar parte del programa y que siempre mostró su verdadera cara ante las cámaras, ella mencionó que lo más doloroso fue pasar bastante tiempo sin su hija Uguiella: “Duré 86 días, mis compañeros van a durar 90. Lo más difícil fue estar lejos de mi hija, soy mamá gallina”.

Daniella Navarro asegura que lo más difícil de formar parte del show de Telemundo fue separarse de su hija.

Al ser cuestionada sobre los motivos que la llevaron a participar en el reality show de Telemundo, Daniella Navarro confesó que aceptó formar parte del elenco debido a la falta de trabajo como actriz: “La necesidad económica, te ofrecen un buen salario y al final un premio, hubiera preferido un proyecto de telenovela pero no hay”:

Daniella Navarro volvió a arremeter contra Ivonne Montero

La actriz venezolana no dudó en volver a arremeter contra Ivonne Montero, a quien acusa de victimizarse y usar a su hija para ganar la competencia.

Por otro lado, la actriz venezolana no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra Ivonne Montero, quien se perfila para ser la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Sin embargo, ella la acusó de victimizarse y usar la enfermedad de su hija para ganarse el cariño del público y de manipular las situaciones a su conveniencia.

“Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata… Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa. Ella no ha jugado limpio. Ese tipo de juego no es correcto”, declaró Daniella Navarro.

Te puede interesar: Daniella Navarro ataca a Ivonne Montero tras salir de La Casa de los Famosos 2

¿Cuándo acaba La Casa de los Famosos 2?

Ivonne Montero, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Toni Costa compiten entre sí para ganar el premio de 200 mil dólares.

La gran final de La Casa de los Famosos 2 se llevará a cabo el próximo lunes 8 de agosto y será emitida en exclusiva por la señal de Telemundo. Recordemos que el controversial reality show será reemplazado por Top Chef VIP, un programa culinario que pondrá a competir a 16 famosos por un premio de 100 mil dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales