Daniella Navarro destroza a Natalia Alcocer: "Feminista barata”

Daniella Navarro y Brenda Zambrano arremeten contra Natalia Alcocer.

Natalia Alcocer una vez más dio de qué hablar, en esta ocasión por arremeter contra Rafael Nieves, llamándolo “misógino”, sin embargo Daniella Navarro y Brenda Zambrano salieron en su defensa, destrozando a la actriz en redes sociales.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la pelea entre los ex participantes de “La Casa de los Famosos” inició cuando Natalia Alcocer comentó una publicación de “Exatlón Estados Unidos”, donde se observaba a Rafael Nieves discutiendo con sus compañeros, escribiendo “misógino”.

Este comentario no pasó desapercibido para Julia Gama, quién fue compañera de Natalia en el mismo reality y que mantiene una relación con Rafael Nieves y arremetió en contra de la conductora y actriz, acaparando los chismes de la farándula, sin embargo el conflicto no terminó, pues Daniella Navarro y Brenda Zambrano también dieron su opinión.

Arremeten contra Natalia Alcocer

Brenda Zambrano se pronuncia ante la pelea de Natalia Alcocer.

Luego de que Julia Gama llamará “feminista barata” a Natalia Alcocer, la conductora se defendió, argumentando:

“Ay primero, ORTOGRAFÍA. Y segundo debe ser difícil escuchar las verdades de tu accesorio más inútil. Y tú sé feliz de verdad porque toda tú, son es falsísimo besos” escribió.

Ante su comentario, Daniella Navarro y Brenda Zambrano dieron su opinión, destrozando a Natalia Alcocer y mostrando su apoyo a Julia Gama y Rafael Nieves.

La primera en pronunciarse fue Daniella Navarro, quién en un largo mensaje, llamó “mitómana” a Natalia Alcocer y la cuestionó sobre su pasado, argumentando que tanto Julia como ella son mujeres trabajadoras, que tienen a su lado a hombres maravillosos y trabajadores:

“Mientras otras le tenían que regalar carteras nosotros no las comprábamos y lo mejor teniendo a nuestro lado hombres maravillosos y trabajadores, pero sobre todos que nos aman y nos representan, no me busquen que a mí” dijo.

Por su parte, Brenda Zambrano también dio su opinión: “Tantos problemas que tiene la mujer y viene a meterse, es más, cuando uno toma en serio los problemas como lo que ella expuso, we ni cabeza tienes para estar pende***** en redes” dijo.

¿Quién es Natalia Alcocer?

Natalia Alcocer es actriz y conductora y ha participado en diversos reality como “Survivor México” y “La Casa de los Famosos”, en ambos con gran éxito.

Desde hace varios años, Natalia Alcocer denunció que había sido víctima de violencia doméstica por parte de su ex pareja, con quién mantiene una pelea legal.

Tras los comentarios de Natalia Alcocer y la pelea con Daniella Navarro, Julia Gama y Brenda Zambrano, la cuenta de Instagram de la conductora fue desactivada.

