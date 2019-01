Daniella Chávez calienta las redes con contenido erótico (VÍDEO)

No podemos hablar de mujeres llenas de sensualidad si no mencionamos a la hermosa y voluptuosa, Daniella Chávez, pues la famosa chilena no necesita presentación, ya que su escultural cuerpo y envidiables atributos ocupan los pensamientos de todos sus seguidores.

El vídeo que está causando furor en las redes

No es raro que la hermosa modelo, constantemente consienta a sus más de 10 millones de seguidores, pues ya sea que esté disfrazada para alguna festividad como lo fue esta última -la Navidad- o simplemente desee captar la atención de todas las miradas publicando sensuales fotografías o como en este particular caso, un fogoso vídeo.

Así es, esta vez, Daniella fue quien se encargó de toda la producción para su nuevo material de Instagram, pues compartió un candente vídeo que ella misma grabó para el deleite de sus fans.

Todo sucedió mientras la hermosa Daniella se encontraba vistiéndose y aprovecho el mágico momento en el que intentaba acomodarse los jeans para producir uno de los vídeos mas candentes que ha publicado en su cuenta.

La sensual forma en que la chilena intentaba de sobremanera subir su pantalón, dejando a la vista una imagen de su trasero luciendo una diminuta tanga, fue lo que ha fundido la mente de sus seguidores, pues se puede apreciar con demasiada claridad la retaguardia de Daniella.

Como era de esperarse, la imaginación y comentarios de toda índole por parte de sus más fervientes fans no se hizo esperar e inundaron de frases -algunas halagadoras- el perfil de esta escultural belleza.

"Hermosa estupenda regia Divina me enamore al verte así me vuelvo loco por ti mi amor’, ‘Necesitas ayuda?’ y ‘Por eso hay tantos gansos degollados".

Definitivamente esta sensual mujer ha vuelto locos a los usuarios desde que apareció en las redes, robándoles todas y cada una de sus más oscuras fantasías.