Daniella Álvarez contó cómo va el proceso para poder caminar

La lucha de Daniella Álvarez no terminará, y es que tras amputarle una parte de su pierna izquierda en el mes de junio de 2020, se ha convertido en todo un ejemplo de superación, pero en medio de su recuperación ha tenido que enfrentar otros difíciles momentos.

Hace poco más de un mes anunció que dejaría de caminar debido a unas delicadas llagas que le salieron en su pie derecho, debido al esfuerzo al que lo sometía.

“Mis amores, de tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad, no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre”, escribió, luego de anunciar que no estaría en la nueva temporada del ‘Desafío: The Box’ por estas razones.

Pero tras semanas de la noticia, Daniella Álvarez dio nuevos detalles sobre su proceso de recuperación y advierte que avanza satisfactoriamente.

“Mi llaga finalmente ya cerró, me queda solo un poquito para que la piel esté súper fuerte, poder apoyarme y levantarme (...) Como ven, está muy linda la piel, ya está rosadita, pero hay un punto que se me agujeró más y hace falta cicatrizar mejor, para poder apoyar y asegurarme que esa piel no se va a volver a levantar”, expresó la exreina de belleza.

Daniella Álvarez cuenta momentos con su prótesis

Tras perder una pierna Daniella Álvarez cuanta cómo la va con su prótesis.

Daniella Álvarez aprovechó para contar que una de las dificultades más grandes que tiene, es poner los zapatos en su prótesis. Motivo por el cual debe usar una talla más grande que antes.

“Hay varias cosas que ahora debo tener en cuenta: lo primero es que todos los zapatos ya no son 39, sino talla 40, para que sea más fácil entrar a mi pie protésico. Lo segundo es que siempre debo tener medias para que entre más fácil. Y por último, sé que no puedo volver a usar tacones, pues siento que me cambia la alineación de mi prótesis y que me voy hacia adelante”, añadió Álvarez.

Pese a todo, dijo que en su proceso de recuperación también aprendió valiosas lecciones. Entre esos aprendizajes resaltó la paciencia, puesto que para ella no es fácil.

Daniel Arenas apoya a su novia Daniella

El apoyo de Daniel Arenas ha sido una motivación para la modelo.

Daniella agradeció a su pareja, el actor Daniel Arenas, por su apoyo y amor en toda esta situación, pues a pesar de que todavía no puede caminar, él sigue planeando salidas con ella.

“Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en el lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad (...) ¡Que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear!”, dijo la modelo.

¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?

Una isquemia provocó que no llegara la sangre a sus pies.

A Álvarez le amputaron una parte de su pierna luego de que una complicación en una operación en su abdomen le causara una isquemia en la parte inferior de su cuerpo, por lo que a sus pies no le llegaba la sangre necesaria para su funcionamiento.

Es aspi que los dos pies resultaron afectados, pero el derecho tenía posibilidad de recuperar movilidad con fisioterapia, razón por la que Daniella Álvarez decidió aceptar la amputación y, en sus propias palabras: “no quedarme con un pie no funcional, sino tener la opción de tener una prótesis que me permita volver a bailar”.

