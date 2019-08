Daniela Romo todo un MUJERÓN a sus 60 años

La actriz y cantante Daniela Romo ha declarado que tras cumplir sus 60 años, la vida que lleva apenas comienza y sin duda la disfruta de la mejor manera; aún se dedica a la actuación y aunque se ha alejado de los micrófonos, aún posee una voz maravillosa que le permite hacer teatro.

“Cambian tantas perspectivas de vida cuando te da algo así tan fuerte, porque yo sí estuve muy muy mal, que ya nunca más vuelves a pensar en qué te hace falta, piensas más bien en agradecer lo que has podido hacer, hasta dónde has llegado, lo que has logrado y a todo le das la bienvenida con gusto y alegría y uno trata de poner lo mejor de su parte para hacer un buen trabajo”.

De acuerdo a lo que la guapa actriz comentó, después de ser diagnosticada; su vida cambió por completo aludiendo que dicha noticia fue dada en el año 2011 y luego de vencer la lucha contra el cáncer, Daniela Romo menciona que ahora se encuentra en su mejor etapa.

“Hay veces que hay que parar un poquito, cuidarse, procurarse y hacer las cosas que uno hace en el día con día: arreglar tu casa y hacer tus cosas, eso es lo que quiero hacer”; dijo para el Universal.

Declaró que hace lo que quiere desde muy joven, pues encontró su vocación desde entonces y el cine, teatro y la música le han dejado buenas y bonitas experiencias.

Cabe destacar que Daniela Romo fue víctima del cáncer hace un par de años; y pese a su diagnóstico no dejó de trabajar, pues hace lo que tanto le gusta en la televisión mexicana y da todo de sí misma para que las cosas siempre salgan como las idealiza.

Las mujeres 'maduras' del medio artístico, tienen sin duda una amplia trayectoria artística y aunque han crecido mucho, aún conservan una chispa que llama mucho la atención de las personas; poniéndolas dentro de las mujeres más aclamadas del ámbito, tal es el caso de Dani, Fey, Maribel Guardia, Thalía, Susana Zabaleta, entre otras.

