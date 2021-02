Daniela Romo, estas fueron sus razones para no ser madre

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la cantante Daniela Romo ha llegado a los 61 años de edad sin tener hijos, y han sido muy pocas las veces en las que ha hablado de ese tema, y finalmente quiso dar a conocer sus motivos.

Y es que ser una de las cantantes y actrices más populares del país parece que fue suficiente para ella, y nunca sintió la necesidad de compartir su éxito con un pequeño hijo, o al menos eso es lo que dio a entender.

Fue en el programa de Adela Micha “La Saga”, que dijo que ella no quería tener un “Niño de camerino” y esa fue una de las principales razones por las que no dio ese paso, sobre todo porque su profesión estaba primero que nada.

“Siempre que veía a amigas mías, mis compañeras de trabajo, a veces yo decía: 'No, yo no quiero un bebé de camerino'. Yo decía: 'Los niños son para que crezcan afuera'. Y de repente como que los orillan a vivir cosas que no… Eso me daba pavor".