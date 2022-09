Daniela Romo ahora lucirá sus canas por inspiración de Verónica Castro

"Me dejaré las canas como la Vero", aseguró la cantante

Daniela Romo nunca ha tenido temor a mostrar su edad y con el paso de los años lo ha dejdado en claro, el grado de asegurar que está cansada de tener que pintarse las canas.

La ilustre cantante confesó ante los medios que famosas como Verónica Castro la han tentado a unirse a la moda de dejarse las canas e igual porque tanto tinte le ha cansado.

Romo, quien recientemente cumplió 63 años de edad asegura estar disfrutando cada momento de la vida y más cuando está cerca su regreso a la escena musical.

"Me dejaré las canas como la Vero", aseguró la cantante

"Me dejaré las canas como la Vero", aseguró la cantante

Con su singular sentido del humor, la cantante bromeó ante la prensa y confesó que le gustaría cambiar de look, para dejarse las canas con su icónica cabellera larga, todo ello inspirado por la Vero Castro.

“No me tientes, Satanás, porque te juro que ‘la Verónica’ sí me tentó. Yo digo, ‘pues por qué no, si está padre dejarte las canas’ [...] Tengo la cabeza blanca. Algunos de ustedes me habrán visto en la conferencia aquella de prensa, cuando salí del cáncer [...] se veía que tenía todo mi pelito blanco”, comentó.

Al mismo tiempo la también actriz recordó los momentos de angustia e incertidumbre en su lucha contra el cáncer, mismo que la llevó a perder su larga cabellera y cambiar todo tipo de hábito de salud.

Te puede interesar: Daniela Romo, estas fueron sus razones para no ser madre

¿Qué edad tiene Daniela Romo?

¿Qué edad tiene Daniela Romo?

Nacida un 27 de agosto de 1959 en la Ciudad de México, Teresita Presmanes Corona, conocida como Daniela Romo es una reconocida actriz, cantante, compositora, productora musical y personalidad de la televisión que en la actualidad tiene 63 años.

Dueña de una voz particular, en su larga lista interminable de éxitos destacan temas como, "Yo no te pido la luna", "Celos", "Pobre secretaria", "Mentiras", "De mí enamórate", "Abuso", "Adelante corazón" y Me alimento de ti".

En la actualidad Daniela Romo planea su regreso a la industria del entretenimiento con fechas en el Auditorio Nacional de la CDMX y unas cuantas en Monterrey y Guadalajara.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!