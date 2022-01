Daniela Rodrice rompe en llanto por sus problemas mentales

La guapa Daniela Rodrice mejor conocida como La Chica, fue invitada al programa Pinky Promise junto al tiktoker Dani Valle y la platica se tornó muy emotiva con las preguntas de los fans.

Los seguidores de este podcast hicieron cuestionamientos muy personales a ambos influencers y rápidamente rompieron en llanto al responder con sinceridad lo que la gente dudaba.

La bella Daniela aprovechó Pinky Promise para hablar sobre su salud mental, ya que alcanzó la fama en un par de semanas y esto fue muy impactante para ella y esto desembocó en ataques de ansiedad.

Daniela y Dani Valle estuvo en Pinky Promise

La joven sinaloense, contó que fue muy difícil para ella aceptar que había alcanzado la fama y que todo el mundo estaba hablando de ella, incluso declaró que lloraba todas las noches del gran impacto que fue para ella viralizarse.

Rodrice aclaró que está recibiendo ayuda profesinal de psicologos y psiquiatras, quienes la han medicado para poder seguir con su vida y encontrar la felicidad que no podía ver a causa de sus problemas de ansiedad y ataques de pánico.

“Hablé media hora, me dijo -sabes qué, hay que parar aquí, porque tengo que hacerte una cita con la psiquiatra, porque si no, no vas a superar esto, mañana te matas-”.

¿Cuántos seguidores tiene Daniela Rodrice?

Daniela Rodrice cuenta con poderosas redes sociales, la famosa chica tiene 2.9 millones de seguidores en Instagram mientras que en TikTok cuenta con 9.4 millones pero lo que más le gusta hacer es crear contenido para Youtube, en donde tiene 2.11 millones de suscriptores hasta el momento.

