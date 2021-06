Daniela Parra envía emotivo mensaje a Héctor "N" por Día del Padre

La hija mayor de Héctor "N", Daniela Parra, quien fue vinculado por presuntamente haber abusado sexualmente de Alexa, compartió un emotivo mensaje vía redes sociales para felicitarlo por el "Día del Padre".

La joven de 24 años reiteró el apoyo hacia su papá y aprovechó a fijar su postura ante la presunta inocencia del actor.

La publicación fue compartida vía instagram y en cuestión de minutos se volvió viral por el duro y contundente mensaje de la chica.

Mensaje de Daniela Parra en Instagram.

Este "Día del Padre", la joven Daniela Parra aprovechó sus redes sociales para reafirmar su postura ante la presunta inocencia de su papá, añadiendo que:

“Mi papá es inocente, no tiene que estar un día más encerrado. Él o cualquier persona que está encerrada no la está pasando bien, sabemos que es inocente, él sabe que es inocente. Voy a llegar a las últimas consecuencias porque mi papá no merece estar encerrado”, sentenció.