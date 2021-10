Daniela Parra asegura que Héctor “N” no abusó de Alexa Hoffman

Daniela Parra, primogénita del actor Héctor “N”, quien permanece en el Reclusorio Oriente por presuntamente haber abusado de su hija Alexa Hoffman, acaba de revelar que sospecha quién pudo haber sido realmente el agresor sexual de la joven.

En entrevista para el programa Ventaneando, Daniela indicó que le parece muy sospechoso que Alexa ahora esté al cuidado de la pareja de su madre Ginny Hoffman, Alberto Campo, siendo que, tiempo atrás, no se llevaba bien con él.

“Toda la vida, desde que ellos se juntaron, Alexa no quería estar en esa casa. En la escuela, cuando hacían bailables, nunca quería que fuera ese señor; ahora resulta que la ha cuidado todo el tiempo cuando antes no lo podía ver”, comentó la hija del actor.

Daniela Parra reveló al supuesto agresor

La joven de 24 años, quien ha sido el sustento anímico y económico de su padre, dio a entender que Campo puede ser el verdadero agresor sexual de Alexa, por lo que se pregunta por qué las autoridades no lo han investigado.

“Me resulta muy extraño que el señor no haya dado la cara como responsable de Alexa y esposo de la señora. ¿Por qué no investigan a ese señor? Me da miedo que sí la hayan abusado, pero ese señor. Alexa sigue en esa casa donde la manipulaban y no quería estar con ellos”, dijo.

Fue en agosto de 2020 cuando la actriz Ginny Hoffman reveló que su expareja, el actor Héctor “N”, abusó de la hija que tienen en común, Alexa Parra, cuando ella tenía solamente entre nueve y 10 años de edad.

Ginny Hoffman habló del incidente

“Cuando mi hija tenía como 13 años, estaba viendo la televisión y de repente empezó a gritarle a mi esposo, Alberto: ‘¡Cámbiale, cámbiale, quítalo!’ Me dijo mi esposo: ‘Salió su papá en la tele y me pidió que le cambiara’, y le dije: ‘Es tu papá’. ‘Ése no es mi papá, por mí, mejor que se muera”.

De acuerdo con la actriz, Héctor “N” se daba autoplacer mientras Alexa dormía junto a él, además de que entraba al baño cuando la pequeña estaba adentro y de que guardaba la ropa interior de esta junto con la de él.

