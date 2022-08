Daniela Navarro es el quinto lugar de 'La Casa de los Famosos 2'

Daniela Navarro es eliminada de la competencia

Daniela Navarro no logró convencer al público votante y este miércoles se convirtió en la quinta finalista de 'La Casa de los Famosos 2', es decir que ha quedado fuera de la competencia.

La polémica participante era de una de las favoritas para ganar y fue considerada como el rival más fuerte para Ivonne Montero, quien se perfila para ser la absoluta ganadora de la competencia.

Sin embargo y tras la inesperada salida de Laura Bozzo del reality show, la actriz venezolana comenzó a perder simpatizantes pues fue duramente señalada por la peruana en su salida, quien manifestó que la ganadora no podrá ser ella.

Daniela Navarro es eliminada de la competencia

Daniela Navarro es eliminada de la competencia

La famosa actriz venezolana se ha quedado con el quinto lugar del reality show, mismo en el que estuvo más de 85 días encerrada con diversas celebridades.

Daniela fue duramente señalada por gritarle a las mujeres del reality y denigrar su integridad, siendo Ivonne Montero la que se llevó las más duras críticas.

“Una de las características que más me ha marcado dentro de la casa, tanto para bien como para mal, es la honestidad. He sido yo, sin máscaras y sin pretextos, defendiendo a los míos hasta el final. Y esta es la lección que me llevo de todo esto. No importa lo que se diga hoy, no importa lo que se diga mañana… no importa lo que pienses hoy sobre mi: YO SIEMPRE FUI HONESTA ️”, escribió Navarro en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram tras su salida de la Casa de los Famosos.

En la competencia aún continúan Salvador Zerboni, Toni Costa, Nacho Casano e Ivonne Montero, quienes pronto conocerán la decisión del público espectador con sus votos finales.

Te puede interesar: Nacho Casano de La Casa de los Famosos desató burlas por su extraño baile

¿Cuándo es la final de 'La Casa de los Famosos 2'?

¿Cuándo es la final de 'La Casa de los Famosos 2'?

Será el próximo lunes 08 de agosto cuando conozcamos al absoluto ganador del reality show de Telemundo, quienes necesitan obligatoriamente del apoyo del público para conseguir la gloria y llevarse esos $200 mil dólares.

Una de las grandes favoritas para ganar la edición es Ivonne Montero, quién tras la salida de la polémica Niurka Marcos y Laura Bozzo tomó la batuta del reality show y de la casa en general.

Sea como sea, la final de "La Casa de los Famosos 2" tendrá la respuesta definitiva y no podrás perderte ningún detalle y por supuesto en La Verdad Noticias te mantendremos informado de los resultados.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!