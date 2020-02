Daniela Luján y su novio Mario Alberto desbordan AMOR en redes sociales/Foto: Instagram

La actriz mexicana Daniela Luján, siempre recordada por su personaje de Luz Clarita, está más feliz que nunca. ¿La razón? su novio el actor y escritor Mario Alberto Monroy. Daniela afirma que nunca se había sentido tan enamorada como lo está ahora. Por lo cual, no duda en presumir todo su amor en instagram.

Daniela Luján es una actriz que ha tenido destacadas participaciones en televisión y teatro; inició su carrera desde muy joven, por lo cual su vida personal ha decidido mantener un poco más privada. Incluso su relaciones sentimentales no solían estar en el ojo público.

Actriz Daniela Luján/Foto: El Diario de Coahuila

Pero ahora, Daniela Luján de 31 años está tan feliz con su romance que ya no teme gritarlo a los cuatro vientos. Mario Alberto Monroy es el hombre que ha logrado conquistar en todos los sentidos a la actriz. El también actor y escritor ha demostrado estar igual de enamorado de Daniela, ya que suele compartir fotos de ambos juntos en redes sociales, donde ambos desbordan amor.

Mario Alberto Monroy le cambió la vida a Daniela Luján

La pareja lleva varios meses junta, y cada que tienen la oportunidad, comparten en sus redes sociales fotos disfrutando uno del otro. De hecho, fue la misma Daniela Luján la que felicitó a su amado novio en redes sociales, puesto que de acuerdo con ella, nunca había celebrado en día de San Valentín, pero ahora con Mario Alberto todo cambió.

Los enamorados novios aún no han declarado si llegarán en algún momento al altar, pero lo que sí ha confesado la misma Daniela Luján, es que ella no desea ser madre, puesto que ella dice que no es su vocación. Así que en caso de que la pareja llegara a casarse la familia estaría conformada solo por ellos dos.

Si no sabes quién le ha cambiado la vida a Daniela Luján, te contamos que Mario Alberto Monroy es un escritor y actor que ha tenido participaciones en televisión, teatro y cine. Próximamente el novio de Daniela Luján presentará un nuevo proyecto en Netflix llamado “Historia de un Crimen: Caso Paulette” y en la película “Cómo sobrevivir soltero”.

