Daniela Luján rompe en llanto al confesar terrible padecimiento

Con lágrimas en los ojos, Daniela Luján abrió su corazón y realizó una dolorosa confesión sobre su vida personal, pues asegura que la vida no ha sido fácil para ella, pues gran parte de su vida la ha vivido con depresión funcional.

En ese sentido, te contamos que este padecimiento, es un tipo de depresión que te permite hacer frente al mundo e interactuar socialmente, pero con un gran vacío interior. Además, Luján señaló que también padece de ansiedad y depresión.

Fue en su canal de Youtube, que la actriz, reveló lo que padece, esto luego de que las integrantes de “Envinadas”, Jessica Segura y Mariana Botas, contaran un poco de sus “achaques” que, a su corta edad, ya padecen. En ese sentido, señaló que es la primera ocasión en la que cuenta abiertamente lo que sucede en su mente y su cuerpo.

“Este año, como que desde antes lo quería decir en voz alta, pero era como no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo como bueno y sacarles el aprendizaje que para eso están las emociones. El punto es que bueno eso tenía yo como desde pre-pandemia, pandemia fue un remanso de paz un poquito de hecho”, mencionó.

Pensamientos oscuros

En ese contexto, Luján señaló que la misma enfermedad, la llevó a tener pensamientos oscuros, que la incitaron a pensar en la muerte, por lo que decidió acudir al psiquiatra, donde le detectaron la depresión.

“Me empecé a sorprender como con pensamientos súper oscuros a mí misma y entonces el año pasado que tendrá como septiembre-octubre yo creo todavía estábamos grabando en Familia de 10 y nada me desperté un día y dije ya güey ya todo la chinga… ya me quiero morir, o sea es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé hacer fue a negociar conmigo misma mi fecha de muerte o sea como esa cosa de ‘no me puedo morir hasta que se muera panceta’”, añadió.

Su difícil experiencia

Daniela Lujan señala que acudió a un psiquiatra

Finalmente, la famosa aclaró que la depresión que le detectaron fue la funcional, la cual la permite estar activa todo el tiempo, no parar. Sin embargo, con esto queda exhausta.

“Me agota cabrón. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabrona. Ejemplo esto tengo una voz en mi cabeza que me dice ya para no ser retícula”, concluyó.

