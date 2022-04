Daniela Luján recuerda el comentario de Belinda que desató la rivalidad

Este 5 de abril, Daniela Luján cumple 35 años de edad, y en el marco de su cumpleaños, las redes sociales recordaron los motivos que la llevaron a tener una enemistad con Belinda, pues recordemos que la cantante y actriz española, hizo un comentario sobre ella cuando la sustituyó en la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’.

Esto tuvo lugar en 2002, cuando Beli era la icónica protagonista de la historia infantil y en la que compartía créditos con Fabián Chávez; fue en capítulo 92 en donde quedó fuera y en su lugar entró la actriz mexicana.

Esto desató los rumores de que ambas tenían una enemistad, y esto quedó confirmado con los comentarios que ambas hicieron y según se afirma a La Verdad Noticias, se mantienen distanciadas.

Su éxito como actriz infantil fue tremendo y Luján cosechó una fortuna cuando era niña, misma que invirtió en una preciosa casa para sus papás cuando apenas tenía 11 años.

Belinda “humilló” a Daniela Luján ante la prensa

La española menospreció el estilo de Daniela

Luego de quedar fuera de la producción infantil de Televisa, la intérprete de ‘Sapito’, fue entrevistada por los medios de comunicación y ahí, opinó sobre los cambios en la telenovela ‘Cómplices al rescate’ y afirmó que Dani, no era competencia para ella.

“No la veo como competencia, es totalmente diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda, es una niña actriz, pero no es ni cantante y no impone una moda”.

En respuesta, la ex integrante de Una Familia de Diez, no dio declaraciones al respecto y continuó trabajando en Televisa que concluyó meses más tarde.

Recientemente Dani detalló que nunca tuvo problemas directos con Beli, pero admitió que entrar a sustituirla sí fue un shock, pues anteriormente la rechazaron.

“Obviamente el problema no fue con ella, pero para mí fue un shock muy grande porque la telenovela era mía y después no”.

¿Por qué Daniela Luján no quiere ser mamá?

La actriz ha revelado cuales son sus aspiraciones

La artista contó que ser mamá no la inspira y no es su mayor sueño, por lo que está satisfecha disfrutando de los éxitos profesionales que ha sumado a lo largo de su vida y que la mantienen vigente en el público.

Por esto, Daniela Luján no quiere ser mamá, pero dijo que esta decisión no es definitiva, pero por el momento no es su deseo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!