Daniela Luján inició grabaciones de la nueva temporada de “Una Familia de Diez” (VIDEO)

La actriz Daniela Luján se ha mostrado bastante emocionada luego de comenzar las grabaciones de la famosa serie cómica “Una Familia de diez", que regresará con su elenco original y una historia totalmente renovada que también se prevé se adapte al teatro.

“Una Familia de Diez” con la producción de Jorge Ortiz de Pinedo ya ha comenzado sus grabaciones en los foros de Televisa San Ángel, después de doce años en que se estrenó la primera temporada y se espera pueda estrenarse el próximo abril.

Los integrantes del elenco también se mostraron muy emocionados con el inicio de las grabaciones, una de ellos fue la actriz Andrea Torre, que expresó que fue en este proyecto donde conoció a su actual esposo, Pedro Ortiz de Pinedo:

“Empezamos con la segunda temporada de televisión después de 12 años, 12 años de la primera temporada, después de 12, no uno, no dos, no tres, no cuatro, empezamos este 7 de enero en el Foro 1 de Televisa. Está todo el elenco original, está muy divertido”