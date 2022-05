Daniela Luján fue amenazada por un fan tras descubrir que ella tenía novio

El incidente no pasó a mayores gracias a su madre, quien en todo momento la protegió.

Daniela Luján sorprendió a más de uno al revelar en un reciente episodio de ‘Envinadas’, el programa que conduce junto a Mariana Botas y Jessica Segura para YouTube, que tuvo un desagradable encuentro con un fan, quien reaccionó violentamente y amenazó con matarla cuando se enteró que ella tenía novio.

La actriz reveló que este incidente ocurrió cuando apenas era una adolescente. En lo que respecta a su acosador, la también cantante mencionó que se trataba de un señor de aproximadamente 40 años de edad y que este le llamaba a su casa para decirle que estaba muy enamorado de ella.

La actriz reveló detalles de su fan acosador en un reciente episodio del programa 'Envinadas'.

“Por alguna razón consiguió el teléfono de mi casa, llamaba y empezaba a decir que estaba enamorado de mí… Un día mi mamá le dijo que había salido con mi novio y él dijo:‘ ¿cómo? ¿tiene novio? Lo voy a matar a él, la voy a matar a ella y me voy a matar yo’”, reveló Daniela Luján, quien recientemente confesó que padece de una extraña enfermedad por estrés.

El tipo se coló hasta los camerinos

Sin embargo, la aterradora situación no se detuvo ahí. La actriz dejó a sus compañeras sorprendidas al confesar que ella se percató de que aquel hombre había ido a verla en una obra de teatro en la que participaba en aquel entonces y logró colarse hasta los camerinos, pero él no pudo acercarse gracias al apoyo de su madre y de su equipo de trabajo.

“Este señor tenía una personalidad invisible, como que no lo percibes… Lo vi cruzar, nadie lo vio y ese wey llegó a los camerinos. Mi mamá que siempre me acompañaba, lo vio y todos los técnicos salieron y le dijeron: ‘No puedes estar aquí, no te puedes acercar’ y lo amenazaron”, añadió la ex estrella de ‘Una Familia de Diez’ para finalizar diciendo que no volvió a toparselo.

Escucha las declaraciones de la actriz a partir del minuto 15:23.

¿Qué hace ahora Daniela Luján?

Hoy en día, la actriz es muy querida por el público televidente.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias previamente, Daniela Luján anunció su salida de Una Familia de Diez para enfocarse a otros proyectos y uno de ellos es la serie spin-off de su personaje, la cual también contará con la actuación de Ricardo Margaleff y Tadeo Benavides.

