Daniela Luján en contra de la maternidad (VIDEO)

Ahora que la actriz Daniela Luján arrancó con las grabaciones de la nueva temporada de "Una Familia de Diez”, aseguró que está feliz en esta etapa de su vida, donde ya se siente mucho más segura de sí misma y más mujer.

Actualmente, Dani lleva cerca de un año de relación con el actor y escritor Mario Alberto Monroy, sin embargo, recientemente en un programa de televisión aseguró que no cree en el matrimonio y que tampoco le gustaría ser madre, pues no tiene la vocación para ello.

“Prefiero ser la tía consentida, no tengo la vocación para ser mamá”.

La actriz reafirmó que aunque para muchas mujeres el ser madre es su sueño de vida, para ella no lo es.

"No es mi sueño de vida, para muchos será el ciclo de la vida, pero para mí no, cuando nacieron mis sobrinos vi como les cambio la vida a mis hermanas y yo no quiero eso, no creo poder ser responsable de hacerme cargo de una vida. Mi familia si se saca de onda y dice ¿Cómo?, incluso mi mamá tiene la ilusión de que algún día cambie de opinión, pero no lo creo".