Daniela Castro y el escándalo que DESTRUYÓ su carrera en Televisa

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la actriz Daniela Castro despertó rumores de un posible regreso al mundo de las telenovelas, esto luego de que fuera captada por los periodistas arribando a las instalaciones de la empresa Televisa.

El furor del avistamiento de Daniela Castro en Televisa fue tan grande que en redes sociales se recordó el escándalo que la actriz protagonizó en 2018 cuando fue acusada de robar prendas de ropa por una popular tienda departamental ubicada en San Antonio, Texas.

A pesar de que nunca fue detenida, se sabe que la villana de telenovelas tuvo que permanecer en Estados Unidos por dos meses, tiempo en el que se dictaminó su inocencia, pero a pesar de que no se le había encontrado culpable, la actriz tuvo que retirarse de la pantalla chica por lo dañada que quedó su imagen ante este escándalo

¿Daniela Castro vuelve a Televisa tras bochornoso escándalo?

Además de retirarse del mundo de las telenovelas, Daniela Castro decidió alejarse de las redes sociales, y meses más tarde declaró a ‘Despierta América’ que el escándalo del robo logró destruir por completo su carrera artística, pero que nunca perdió la esperanza de que su inocencia fuera probada ante los tribunales.

“Sí, me afectó, porque la verdad es que con 30 años de carrera y vivir una injusticia como la que viví, pues no es sencillo… Siempre estuve de pie. Me considero una mujer guerrera”, declaró la actriz al programa de Univisión.

Pese a rumores de su regreso a Televisa, se cree que Daniela Castro acudió a San Ángel para apoyar a su hija Daniela Ordaz Castro.

Cabe destacar que aunque la presencia de Daniela Castro en Televisa despertó rumores de un posible regreso a los melodramas, se cree que la razón de su estancia en San Ángel es porqué esta acompañando a su hija Daniela Ordaz, quien próximamente debutará en la pantalla chica a través de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ de Juan Osorio.

