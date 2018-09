Daniela Castro detenida por robo en Estados Unidos

La conocida villana de la televisión, Daniela Castro ha sorprendido a todos los medios de comunicación, ya que fue detenida este viernes supuestamente por robar ropa en una tienda de Estados Unidos, en San Antonio Texas

Castro, quien ha interpretado melodramas como 'Lo que la vida me robo' y 'Cañaveral de pasiones', entró a la tienda de ropa Saks OFF 5th la cual se encuentra con el número 5819 de Worth Parkway en la plaza comercial RIM e intentó salir con diversas prendas que no había pagado, por lo que fue detenida.

100 y 750 dólares aproximadamente es el monto total de los artículos que presuntamente la actriz intentaba robar de la famosa tienda.

Daniela Castro una de las villanas de Televisa

La actriz de Televisa tiene poco más de 50 mil suscriptores en su propio canal de YouTube, aunque tiene varios meses que ya no sube videos a dicha plataforma.