Daniela Castro demandó a la tienda que la acusó de robo

Daniela Castro fue una de las actrices más afectadas por escándalos durante el año pasado, pues la famosa interprete fue acusada de robo en una tienda departamental de Estados Unidos, donde fue arrestada y tuvo que pagar cerca de 800 dólares de fianza por el supuesto crimen, lo que le afectó gravemente, pues muchos famosos se le fueron encima e incluso la tacharon de cleptómana.

Ahora, tras confirmarse que es inocente, la actriz decidió devolverle el golpe a la tienda.

La actriz mexicana informó a los medios que el asunto aún no había concluido y tras comprobarse su inocencia decidió demandar a la tienda “Saks Off 5Th” de la ciudad de San Antonio, Texas, por la acusación del robo, que más que la fianza, le afectó gravemente a nivel personal y profesional.

"Sí, me afectó, porque la verdad es que con 30 años de carrera y vivir una injusticia como la que viví pues no fue sencillo, sin embargo siempre estuve de pie, me considero una mujer guerrera, me considero un ser humano con que las malas experiencias para mí siempre han sido mis mayores impulsos, entonces para adelante".