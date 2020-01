Daniela Castro de Televisa habla del infierno que vivió al ser acusada de robo

La actriz de Televisa, Daniela Castro, quien protagonizó varias telenovelas como “Cañaveral de Pasiones”, podrá haber sido declarada inocente de los cargos por robo en su contra, pero los efectos en lo personal y familiar siguen sintiéndose aún ahora.

Daniela Castro de Televisa al ser acusada de robo

Daniela Castro de 50 años de edad, quien es conocida por sus papeles como villana en varias telenovelas de Televisa, había sido acusada de robo; los hechos ocurrieron en una tienda departamental de Estados Unidos en noviembre de 2018. Al revelarse los cargos en su contra se vio envuelta en el peor escándalo de su carrera.

“La boca se me llenaba de burbujeo al escuchar lo que decían muchos, pero yo tenía que ir de la mano de mis abogados a fuerza [...] Nunca he tenido un escándalo en mi trayectoria, siempre he sido muy nítida [...] Mi trayectoria ha sido limpia, transparente, soy una actriz que ama lo que hace”, dijo en una entrevista con un medio de Televisa a un año de los acontecimientos.

LAS CONSECUENCIAS

Daniela Castro de Televisa reveló que una de las peores consecuencias de las acusaciones en su contra fue el acoso que su hijos sufrieron.

“Lo único que yo vi fue cómo Daniela y Alexa se estaban rompiendo el alma aquí (México) porque su mamá no estaba, ellas vivían el bullying [...] Fueron dos meses y medio sin ver a mis hijas, ellas sufrieron un bullying tremendo, al punto de que tuve que cambiar a una de ellas de escuela [...] Pero el hecho de que ellas hayan sacado esa casta, eso fue lo que me levantó, ellas eran mi mayor preocupación”.

Al igual que sus hijas, la actriz de Televisa también sufrió del acoso, las burlas y el desprestigio pese a haber sido encontrada inocente de los cargos.

También puede interesarte: Actriz de Televisa demuestra su inocencia tras ser acusada de robo

“Lo que más me dolió de todo fue la forma en que difundieron la noticia algunos medios, sin tener la certeza, la seguridad de lo que había pasado, las bases para hablar”.

¿REGRESARÁ A TELEVISA?

La actriz con más de 30 años de carrera ha afirmado que aún no se siente lista para regresar a la televisión o hacer frente a la prensa de forma cotidiana.

“Sigo muy estresada, no ha sido un proceso fácil [...] Aunque el Fiscal te haya dado inocencia total”, aseguró.

“No estoy preparada emocional ni anímicamente para enfrentarme y para dar el resultado que Daniela Castro siempre ha dado [...] Tengo que resolver muchas cosas a nivel personal [...] Necesito regresar en el momento en el que esté lista y no lo estoy”, agregó la estrella de Televisa.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana