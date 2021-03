La actriz y conductora Daniela Berriel se armó de valor y a través de un video compartido en su cuenta de Instagram reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda, quien es amigo de su ex novio, el actor Gonzalez Peña, a quien señaló como cómplice, pues este no trato de impedirlo y tampoco la defendió de su agresor.

En el video, Daniela Berriel señala que los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2020 cuando ella viajó a Acapulco para encontrarse con Gonzalo Peña, quien actualmente forma parte de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, y otros amigos: “Algo me decía que no fuera a ese viaje, pero una amiga me terminó convenciendo, que la íbamos a pasar bien”.

Después de algunas horas, la actriz y conductora se quedó a solas con Gonzalo Peña y con quien más adelante sería su abusador sexual: “Empezaron a hablar de los tríos y contesté que nunca lo había hecho, me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha”.

Daniela Berriel señaló que fue a acostarse a su habitación, pero que el actor y su amigo comenzaron a acosarla: “Fui a mi cuarto, me acosté, no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Me paré y había un sillón enfrente de las camas, me acosté, el único que me empezó a seguir fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”.

Posteriormente, reveló que ella se quedó dormida, pero que despertó al darse cuenta que el amigo de Gonzalo Peña la estaba violando: “Me paré, me pasé a la cama, él me siguió y yo le decía que me dejara en paz, después de rogarme se salió del cuarto. Me quedé dormida, desperté porque ya me estaban penetrando, me estaba violando Eduardo”.

Daniela Berriel menciona que intentó resistirse, pero que su agresor la golpeó, detalle que a Gonzalo Peña no le importó: “Si él quería seguir violándome iba a tener que usar su fuerza, se acercó y me jaló. Me dijo que todavía no había acabado, me empezó a pegar y empezó a gritarle a Gonzalo a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ' ¿Por qué te enojas si te la acabas de co*** bien rico?'”.

Finalmente, la actriz y conductora reveló que ya había interpuesto una denuncia, pero que las autoridades no le hicieron caso, por lo cual decidió hablar de ello en sus redes sociales: “La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado.

Presunto abusador de Daniela Berriel ya fue detenido

Tras realizar su denuncia en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Guerrero dio a conocer que Eduardo Ojeda, presunto agresor de Daniela Berriel, ya fue detenido por los delitos de violación de víctima de identidad reservada y que este sería trasladado a Acapulco para que sea juzgado por las autoridades correspondientes.

La noticia llegó a oídos de Daniela Berriel, quien a través de sus historias de Instagram señaló que Gonzalo Peña también debería ser detenido por el simple hecho de ser cómplice del abuso sexual que sufrió por parte de su amigo. Hasta el momento, el actor de Televisa no ha dado declaración alguna al respecto.

Fotografias: Instagram