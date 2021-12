Daniel Sosa habla de lo mal que la pasó en LOL de Eugenio Derbez

Daniel habla de lo mal que la pasó en LOL de Eugenio Derbez

Daniel Sosa estuvo en una entrevista en donde contó toda la verdad sobre su paso por LOL primera temporada y aclaró el rumor de que había peleado contra la producción de Eugenio Derbez.

“La primera producción no entendía a Eugenio. Me dijeron que me hiciera una estrategia, y pregunté qué pasaba si mis compañeros se volteaban o se iban pero no le dijeron a los demás. Grabamos como 16 horas y los demás se volteaban o se iban".

"Me empecé a enojar y de pronto paran la producción y nos gritaron”.

El comediante Sosa, mencionó que no le habían dado las mismas reglas a todos y fue una locura, por lo que no la pasó bien en el show e incluso estaba enojado.

LOL primera temporada no fue lo que esperaba

El joven aclaró que su enojo era en contra de la producción y no en contra de Eugenio Derbez, quien siempre intentó arreglar las cosas para que no se enojaran los comediantes y los encargados supieran como llevar la situación.

“Eugenio entró y cuadró todo y lo arregló”.

Daniel, quien es competitivo en la comedia mencionó que las reglas en LOL no fueron claras y él sintió que fue muy injusto tanto para él como para sus compañeros.

¿Quién es Daniel Sosa?

Daniel Sosa es un comediante mexicano especializado en el standup. Actualmente tiene 28 años ya que nació un 19 de noviembre de 1993. Cuenta con dos especiales de comedia dentro de la plataforma de streaming, Netflix.

