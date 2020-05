Daniel Radcliffe revela la película de Harry Potter que no soporta ver ¿La odia?

En lo que respecta a las antiguas estrellas infantiles, Daniel Radcliffe ha estado bastante bien ajustado. Si bien es posible que nunca interprete un papel tan icónico como el que lo hizo famoso en Harry Potter, desde entonces ha tenido varios papeles en los que ha presentado grandes actuaciones.

Aún así, todos recuerdan a Daniel Radcliffe como el joven mago, Harry Potter y probablemente lo harán por bastante tiempo.

Daniel Radcliffe tuvo la rara oportunidad de retratar al mismo personaje en el transcurso de ocho películas, y tuvo la oportunidad de mostrar un gran crecimiento como actor durante la serie, aun así, hay una de las películas en particular que no le gusta ver después de haberla grabado.

Para algunos actores es difícil ver sus actuaciones, y para Daniel Radcliffe, había una representación de Potter que no le importaba: su trabajo como "El niño que vivió" en la sexta entrega, “Harry Potter y el misterio del príncipe”. En una entrevista pasada, Daniel Radcliffe le dijo a Playboy Magazine que era su actuación menos favorita como Potter:

"Simplemente no soy muy bueno en eso. Lo odio, mi actuación es muy plana y puedo ver que me volví complaciente y lo que estaba tratando de hacer simplemente no funcionó. Mi mejor película es la quinta [Orden del Fénix] porque puedo ver una progresión”.

¿Fue realmente tan malo el rendimiento de Radcliffe o el actor es demasiado demasiado crítico? Si no estaba a la altura, el público seguramente no parecía darse cuenta.

Según la página de IMDb de la película, recaudó más de $ 934,000,000 en la taquilla (tanto a nivel nacional como internacional). Sin embargo, una cosa es segura: la capacidad de Daniel Radcliffe para examinar su trabajo críticamente es sin duda lo que lo convierte en un gran actor.

Harry Potter cambia la vida de Daniel Radcliffe

Harry Potter no fue la primera actuación de Daniel Radcliffe, en realidad era tan veterano como un niño pequeño podría ser a su edad. Según Huffington Post, Radcliffe había protagonizado previamente una producción de David Copperfield antes de que los productores lo consideraran para el papel del mago adolescente.

"Harry Potter" catapulta las carreras de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint

El productor David Heyman se encontró con Daniel Radcliffe y su padre agente en una obra de teatro y le pidió que fuera a una audición. La directora de casting Janet Hirshenson dijo que si bien el equipo de producción consideró a otro actor, Radcliffe tenía una cualidad indefinible que lo llevó a la cima:

“Regresamos y volvimos a mirar a Daniel. El otro niño era excelente y muy vulnerable y muy parecido a Harry, pero además de eso, Harry también se convertiría en un niño muy poderoso. Y Daniel tenía ambos lados. Era muy vulnerable, pero el otro niño, era como, él [no] iba a tener las bolas que tiene Daniel, para decirlo así".

Junto con sus compañeros de reparto Emma Watson y Rupert Grint, Daniel Radcliffe protagonizó las ocho películas de Potter. La serie lo lanzó al estrellato. Fuera del Universo Marvel Cinematic, ninguna otra franquicia ha podido mantener un solo elenco unido en una serie durante tanto tiempo como esta.

La carrera post-Potter de Daniel Radcliffe

No puede ser fácil la transición de la carrera de una de las propiedades intelectuales más exitosas a películas más estándar, pero Radcliffe ha hecho un buen trabajo hasta ahora.

Su página de IMDb informa una mezcla ecléctica de partes jugadas desde que se retiró como Harry. Su último papel es en la comedia de TBS Miracle Workers, en su segunda temporada. La comedia tonta y absurda está tan lejos de Potter como se puede llegar.

Daniel Radcliffe también ha protagonizado varias otras películas, que van desde extravagantes indies como Swiss Army Man hasta grandes tarifas de estudio como Now You See Me 2.