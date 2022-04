Daniel Radcliffe manda contundente mensaje sobre lo sucedido con Will Smith

El reconocido actor Daniel Radcliffe, se tomó un momento para opinar sobre la polémica que protagonizan Will Smith y Chris Rock, dejó claro que le parecen aburridas las opiniones que han surgido, dijo:

“Estoy tan aburrido de escuchar las opiniones de la gente al respecto que no quiero ser otra opinión más”

Todo apunta a que el actor no tiene intenciones de formar parte de la polémica, así como la ha hecho desde que inició su carrera, pues siempre se ha mantenido al margen y su vida en privado.

El protagonista de la saga “Harry Potter”, compartió que desde niño ha visto a este tipo ceremonias como un evento donde uno nunca está seguro si los demás se ríen contigo o si tú eres el “blanco de la broma”, agregó:

“Así que simplemente te lo planteas como -voy a seguir sonriendo y riendo y tal vez termine pronto-”

Daniel Radcliffe ya no quiere saber sobre esta polémica

El actor, quien actualmente se encuentra promocionando la película “The Lost City”, que protagoniza junto a Sandra Bullock y Channing Tatum, dejó claro que no tenía la intención de seguir hablando sobre lo sucedido con Will Smith y Chris Rock.

Principalmente porque Radcliffe se ha caracterizado por tratar de no meterse en problemas, de los cuales no tiene interés, el actor desde adolescente vio varios escándalos, por lo tanto no quiere meterse en ellos.

¿Por qué Daniel Radcliffe no tiene instagram?

Se ha informado que Daniel Radcliffe, desde hace varios años no tiene una cuenta de instagram, en su momento confesó que se debe a que no tendría paciencia para lidiar con los haters y que no tiene interés por esta plataforma.

