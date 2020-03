Daniel Radcliffe confiesa que sufrió de alcoholismo por culpa de “Harry Potter”

Daniel Radcliffe confesó que cayó en el alcoholismo como manera de sobrellevar las secuelas de “Harry Potter”, saga que le dio fama internacional a tan solo 11 años de edad.

Daniel Radcliffe confiesa su alcoholismo

“Mucho de lo que bebí al final de Harry Potter y por un tiempo después de que terminara, fue por pánico, un poco por no saber qué hacer después y no estar lo suficientemente cómodo con quien era para mantenerme sobrio”.

De acuerdo a Daniel Radcliffe, ahora de 30 años de edad, aseguró que se refugió en el alcohol para lidiar la fama pero sus borracheras llamaron aún más la atención llevándolo a un círculo vicioso.

"En mi caso, la forma más rápida de olvidar el hecho de que me estaban observando era emborracharme mucho…

...A medida que te emborrachas, te das cuenta que, 'Oh, la gente está mirando más ahora porque me estoy poniendo muy borracho, así que probablemente debería beber más para ignorarlo más"

Daniel Radcliffe logra superar su alcoholismo

Tras una década dando vida a Harry Potter, Daniel Radcliffe tuvo problemas para descifrar quien era o cómo vivir su vida que intentó sobrellevar con el alcohol, pero ahora, se ha adaptado a la vida en Hollywood.

“Fue mi propia decisión, me desperté una mañana después de una noche diciendo: 'Esto probablemente no sea bueno'”.

Pese a las dificultades, Daniel Radcliffe no se arrepiente de dar vida a Harry Potter por una década: “Nunca hubo un punto donde pensara 'Desearía que no me hubiera pasado esto. Desearía no ser Harry Potter'. Eso simplemente no sucedió".