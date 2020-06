Daniel Radcliffe: Guns Akimbo, su película más infravalorada llega a Amazon Prime

Amazon Prime Video ha tenido un mes bastante fuerte hasta el momento, nos trajo su nueva producción original, “7500” y solo esta semana mientras agrega toneladas y toneladas de contenido con licencia, desde Crawl y Child’s Play hasta Knives Out and How To Train Your Dragon.

Guns Akimbo, dirigida por Jason Lei Howden, se estrenó en 2019

Pero parece que han guardado una de sus mejores nuevas incorporaciones para finales de junio, ya que el 27 de este mes Amazon Prime recibe una de las películas más subestimadas de Daniel Radcliffe en el sitio de streaming, Guns Akimbo.

Lanzado a principios de este año, en febrero, Guns Akimbo voló casi por debajo del radar, pero fue una explosión absoluta de principio a fin, con su violencia y acción exageradas, una trama alocada y otra actuación increíble por parte de Daniel Radcliffe.

Puede que no haya obtenido un puntaje excepcionalmente alto entre los críticos, pero en lo que respecta a pura diversión y entretenimiento, la película es una ganadora y una esperada adición a Amazon Prime.

¿Qué es Guns Akimbo?

Si no está familiarizado con Guns Akimbo, Daniel Radcliffe interpreta a un hombre llamado Miles que se encuentra como el próximo competidor con SKIZM, una pandilla clandestina que transmite en vivo combates de muerte en la vida real. Él podría ser bueno huyendo de todo lo demás en su vida, pero eso no ayudará a Miles contra Nix (Samara Weaving), otra asesina en el partido que está en la cima de su juego.

Combinando el disparate absurdo y exagerado de películas como Shoot 'em Up y la locura hiperviolenta que se ve en Crank, Guns Akimbo rara vez te permite recuperar el aliento y una vez más demuestra que Daniel Radcliffe es un intérprete extremadamente versátil, capaz de manejar cualquier número de roles diferentes.

Incluso en el corto tiempo desde su lanzamiento, Guns Akimbo ya comenzó a reunir seguidores de culto que han disfrutado de volver a visitarlo un par de veces más y si se lo perdió durante su presentación teatral inicial, lo cual es muy probable, entonces sería prudente para ver esta película subestimada de Daniel Radcliffe cuando llegue a Amazon Prime en solo unos días.