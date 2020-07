Daniel Radcliffe Así mostró el PACK en una famosa obra de teatro ¡Cosota!

Daniel Jacob Radcliffe es el famoso actor que a los 11 años le dio vida al personaje de Harry Potter en el cine, con su participación en la primera película, titulada “Harry Potter y la Piedra Filosofal” y que ahora está de cumpleaños.

El famoso actor nació un 23 de julio de 1989 y sigue siendo reconocido por ser el protagonista principal de la saga de 8 películas y que actualmente lleva ganados 25 premios por su labor actoral.

Aunque Daniel Radcliffe, siempre se le ha encasillado con la interpretación del niño mago en la saga cinematográfica de Harry Potter, tambien ha tenido otras participaciones en las que ha elevado la temperatura como lo fue su debut en el teatro en el famoso psicodrama "Equus", de Peter Shaffer.

Daniel Radcliffe mostró el pack

Daniel Radcliffe con tan solo diecisiete años, interpretó a Alan Strang, el mozo de establo que se dedica a cegar a los caballos, en el teatro Gielgud, de la capital británica en la obra se estrenó el 16 de febrero y en la que apareció totalmente desnudo.

Hay que destacar que por aquellos días, en los ensayos Radcliffe no dudó ni un momento en desprenderse de toda su ropa para hacer su primer papel en el West End londinense, según Thea Sharrock, responsable del montaje de esa pieza teatral.

Equus, se estrenó con gran éxito en el teatro Old Vic en julio de 1976, se montó al año siguiente en Nueva York, ganó arios precios, y en 1977 lo llevó al cine Sidney Lumet.

Daniel Radcliffe mostró el pack en una obra teatral

Problemas de drogas

No hace mucho el famoso Daniel Radcliffe confesó que ser Harry Potter le ocasionó problemas con el alcohol, cuando declaró en una entrevista: No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobria.

TE PUEDE INTERESAR: Harry potter: Daniel Radcliffe revela uno de los grandes misterios de la saga

Cabe destacar que en cuanto al dinero que ganó como actor, en 2009 el sitio web del periódico The Times publicó que la fortuna de Radcliffe ascendía a los 30 millones de libras, aunque se prevé que su fortuna sea aún mayor, ya que faltaban películas de Harry Potter por hacer y luego participó en varios filmes de la pantalla grande.