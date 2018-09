Daniel Habif, se inspira en dios, estará en Cancún

Daniel Habif estará en la ciudad de Cancún el 29 de septiembre en el Internacional Centro de Convenciones, en la zona hotelera, y LA VERDAD, tuvo un acercamiento con el famoso y exitoso conferencista del que habla todo el mundo.

Daniel Habif se inspira en dios, estará en Cancún.

En estos momentos el también actor se encuentra en Panamá, después de haber estado en Colombia como parte de su gira mundial Inquebrantable, el cuál llegara a Cancún en la fecha antes mencionada.

Al preguntarle por el éxito que ha obtenido con la gira no dudo en compartirlo con nostros; “Querido, hasta el momento hemos llegado a más de 650 mil personas, y hemos tenido sould out, consecutivos en la gira de Inquebrantable”.

La gira prontamente llegará a la unión americana y hasta el momento nos confirmó 30 lugares en donde se proyectará; “En esta gira también llegará a 30 ciudades de Estados Unidos, la gira que se llevará a Cancún trata de la mejora continua de una persona”.

Daniel Habif se inspira en dios, estará en Cancún.

Generalmente Daniel Habif inspira a millones de personas y su inspiración de el es algo más personal “Me inspira dios, creo en dios pero no soy seguidor de una religión en especial, también me inspiran mi madre, mi esposa, mis hijos, los animales en el mundo que es único y no deja de sorprenderte”.

Daniel Habif se inspira en dios, estará en Cancún.

El artista señaló que la conferencia que se presentará será una experiencia de autoconocimiento y señaló que si en este momento se encuentran en un buen momento, se espera poder inspirar a ir por lo mejor, lo excelente; “No se trata de fingir perfección, para una vida”, dijo.