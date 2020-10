Daniel Craig rinde HOMENAJE a Sean Connery: "Un verdadero grande del cine"

En una carrera de décadas, Sean Connery ganó un Oscar por "Los intocables" y apareció en éxitos como "The Rock", "El hombre que podría ser rey", "Time Bandits" e "Indiana Jones y la última cruzada".

Sin embargo, era más conocido como el hombre que presentó a James Bond a los espectadores con "Dr. No." Connery interpreta al suave superespía en seis películas más, incluidas "Goldfinger", "Thunderball" y "From Russia With Love".

Como Bond, un mujeriego con licencia para matar, Connery era ingenioso y sofisticado, con un siempre presente indicio de peligro.

Daniel Craig se convirtió en el Bond más reciente en el "Casino Royale" de 2006. Ha interpretado el papel un total de cinco veces, con el próximo "No Time to Die" como su salida final y en La Verdad Noticias te hemos dado todos los detalles.

Sean Connery murió mientras dormía a la edad de 90 años

Daniel Craig homenajea a Sean Connery

En los últimos tiempos, generalmente se considera que Daniel Craig es el mejor Bond con la excepción del original de Sean Connery.

“Es con tanta tristeza que me enteré del fallecimiento de uno de los verdaderos grandes del cine”, dijo Craig en un comunicado.

“Sir Sean Connery será recordado como Bond y mucho más. Definió una época y un estilo. El ingenio y el encanto que retrató en la pantalla podrían medirse en megavatios; ayudó a crear el éxito de taquilla moderno. Continuará influyendo en actores y cineastas por igual durante los próximos años. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos. Dondequiera que esté, espero que haya un campo de golf ".

En una declaración separada, los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, dijeron que Connery “fue y siempre será recordado como el James Bond original cuya entrada indeleble en la historia del cine comenzó cuando anunció esas palabras inolvidables, 'El nombre es Bond .. James Bond’”.