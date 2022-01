Daniel Craig recibe los honores de la Reina Isabel II por ser James Bond

Daniel Craig, protagonista de la saga James Bond, se encuentra en la lista de personalidades británicas que recibieron los honores de Año Nuevo de la Reina Isabel para 2022.

El actor de “No Time to Die” fue celebrado por la monarca en los honores oficiales que se realizaron la noche de este viernes 31 de diciembre, en la víspera del año nuevo. Otras estrellas invitadas a la gala fueron Joanna Lumley de “Absolutely Fabulous''.

Daniel Craig se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood después de su participación en varias de las películas más importantes de los últimos años, entre ellas “Knives Out”.

Daniel Craig es honrado por la Reina Isabel

Daniel Craig tiene 58 años.

De acuerdo con Digital Spy, Daniel Craig fue elegido para unirse a la Orden de San Miguel y San Jorge, tradicionalmente otorgada para el servicio no militar a nivel internacional en nombre de la corona.

En la pantalla grande, el agente secreto interpretado por Daniel Craig ha tenido numerosos éxitos con Spectre, y fuera de la pantalla ha hecho que la marca James Bond sea más grande y reconocida que nunca, por lo que encaja bastante bien con la distinción.

La estrella de Strictly Come Dancing y el atleta olímpico Adam Peaty también estuvo presente en la ceremonia por su contribución al deporte junto a su compañero de equipo Tom Daley, mientras que Adam Hills de The Last Leg obtuvo un MBE por sus contribuciones a los Juegos Paralímpicos y por crear conciencia sobre la representación de la discapacidad.

Películas de 007 con Daniel Craig

Daniel Craig protagonizó cinco películas de James Bond en 15 años.

Craig protagonizó cinco películas del agente 007 entre 2006 y 2021:

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

No Time to Die (2021)

Lamentablemente para los fanáticos del actor, recientemente se confirmó que “No Time to Die” será su última película interpretando a James Bond, y ahora la discusión se ha centrado en quién será la próxima estrella en asumir el codiciado rol.

