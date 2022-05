Daniel Craig estuvo a punto de formar parte de Doctor Strange 2

La película de Marvel estuvo a punto de tener al ex Agente 007/Foto: IGN y Cine más cómics

Daniel Craig estuvo muy cerca de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor que interpretó durante varios años al agente secreto James Bond se iba a integrar al elenco de la cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Sin embargo, el británico rechazó el trabajo por esta razón.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sigue teniendo un buen recibimiento en la taquilla después de varios días de su estreno en cines. Y durante varios meses se rumoró que Craig iba a tener una aparición en el UCM, pero al final esto no se realizó.

De hecho, Craig iba a darle vida a Mr. Fantástico, como uno de los cameos más esperados de la película. Pero al final, fue el actor John Krasinski el que aparece en la nueva cinta, interpretando a Reed Richards, algo que a los fans les encantó.

¿Por qué Daniel Craig ya no actuó en Doctor Strange 2?

El actor estaba contemplado para ser Mr. Fantástico/Foto: La República

Cuando a penas se comenzó a filmar Doctor Strange 2, el personaje de Mr. Fantástico estaba reservado inicialmente para Daniel Craig, según reveló Justin Kroll, reportero de Deadline. Sin embargo, la ex estrella de James Bond no llegó a formar parte de la película de Marvel debido al aumento de casos de coronavirus.

“Dato curioso, Krasinski no fue la primera opción. El actor que originalmente iba a interpretar el papel estaba listo para filmar, pero cuando hubo un aumento en los casos de coronavirus, se echó atrás porque vivía en Londres. Pensó que no valía la pena correr el riesgo de traer el virus a su familia por una pequeña escena”, dijo el reportero de Deadline.

De este modo, se confirmó que Craig estuvo muy cerca de incorporarse al MCU, por lo que las posibilidades de que ocurra en una próxima cinta son más que altas.

¿Cuántos años duró Daniel Craig como James Bond?

Craig estuvo durante 15 años con el personaje/Foto: AS

Daniel Craig se mantuvo en el papel de James Bond durante 15 años. Sin embargo, en 2020 se informó que el actor de 54 años dejaría de interpretar al Agente 007, ya que consideraba que su tiempo con el personaje ya había terminado.

