¿Daniel Craig está CELOSO de Ben Affleck por su relación con Ana de Armas?/Foto: Revista GQ y E! Online

Se rumorea que Daniel Craig está muy celoso del romance entre Ben Affleck y Ana de Armas. La estrella de Bond no está contenta con el noviazgo público de Affleck y de Armas y no quiere que la estrella de Batman asista al estreno de la película "No Time to Die".

Craig teme que Ben le robe el protagonismo si viene con su chica Bond como su cita. Hay fuentes que afirman que Daniel Craig habla mal de Ben Affleck y no quiere que se quede con Ana de Armas durante las promociones de la película James Bond.

Daniel Craig quiere que Ana de Armas se quede con él

Se dice que Daniel Craig es un perfeccionista que tiene control total sobre su franquicia. Craig estaba tan impresionado por Ana de Armas durante la filmación de Knives Out que eligió a la actriz como su próxima chica Bond. El estreno de la película No Time to Die será la fiesta de Daniel y no quiere que Ben Affleck le robe todo el protagonismo.

Hay rumores de que Daniel Craig quiere vender su química con Ana de Armas durante las promociones de la película, ya que atraería más audiencia. Es por eso que Craig no quiere que Ana se quede con Ben durante las promociones de Bond y le ha advertido que no tenga muestras de amor con su novio.

Desmienten rumores de los supuestos celos de Craig

Aunque las especulaciones sobre esto han sido muy fuertes, lo cierto es que Daniel Craig no está celoso de Ben y Ana. Todavía quedan meses antes del estreno de la película Bond e incluso podría extenderse aún más si la pandemia COVID-19 no está bajo control.

Los actores Daniel y Rachel Weisz llevan casi 10 años de matrimonio. Son una de las parejas más sólidas del espectáculo pero también de las más privadas. Ninguno cuenta con redes sociales y solamente aparecen juntos en algunos eventos públicos. Se sabe que tuvieron una hija juntos pero hasta el momento se desconoce su nombre/Foto: The Telegraph

Además, el propio Craig está casado con Rachel Weisz y, por lo tanto, no está celoso de Ben Affleck. Incluso Ben y Ana entienden la situación y las cosas serán totalmente diferentes una vez que termine el brote de Coronavirus. ¿Crees que en realidad Daniel también ha comenzado a tener sentimientos por Ana?