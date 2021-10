Daniel Craig confiesa que le gusta ir a bares gay para evitar masculinidad tóxica

El actor Daniel Craig puede interpretar a un “macho” como James Bond en la serie "007", pero dijo que hace todo lo posible para evitar a los hombres agresivos fuera de la pantalla y por ello confesó que le gusta ir a bares gay.

El actor dijo en el podcast Lunch With Bruce que ha estado yendo a bares gay durante años para evitar el "agresivo balanceo de penes en bares hetero", refiriendose a los hombres que buscan presumir su “masculinidad” a través de peleas y discusiones en esos lugares.

"He estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón. Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia".

El actor británico dijo que comenzó a ir a bares gay en su juventud porque no quería meterse en peleas y que lo golpearan en una salida nocturna, lo que sucedía "bastante" en los bares heterosexuales.

Craig explicó en el podcast Lunch With Bruce que a la gente no le molestaba su presencia en los bares gay, a pesar de ser un hombre heterosexual. Dijo que nadie realmente le preguntó sobre su sexualidad cuando estaba en ellos, lo que los convirtió en un "lugar muy seguro para estar".

“Sólo serían un buen lugar para ir. Todos son tranquilos, todos. No necesitas mencionar tu sexualidad. Estaba bien. Y era un espacio seguro para estar”

Puede conocer mujeres en los bares gay

Además reveló que muchas mujeres heterosexuales van a estos bares, por lo que incluso podía conocer chicas en las salidas nocturnas.

“Podía conocer chicas ahí porque hay muchas mujeres ahí por la misma razón por la que yo estaba ahí. Era un motivo ulterior”.

El actor mejor pagado de Hollywood sugirió que el ambiente en los bares heterosexuales suele volverse violento, lo cual es un problema no solo para algunos hombres que no quieren pelea, sino también para mujeres, siendo una de las razones por las que ellas también deciden ir a bares gay.

El actor prefiere evitar los problemas en los bares

El actor Daniel Craig, quien da vida al agente 007, nació el 2 de marzo de 1968, por lo que actualmente tiene 53 años de edad.

