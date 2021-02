Daniel Bisogno y Ana Bárbara se agarraron a respondones ¿Qué pasó?

Daniel Bisogno es una de las figuras más polémicas que hay en el mundo del espectáculo, y es que es bien sabido que este famoso ha aprendido las mañas de su mentora Pati Chapoy, por lo que sabe perfectamente cómo sobrellevar los escándalos.

El famoso se ha visto involucrado en varias disputas en los últimos meses, de hecho, una de las más recientes, es una pelea que tuvo con un usuario de twitter, sin embargo, sus polémicas datan desde hace décadas.

Y es que el llamado “Muñeco” se ha caracterizado por emitir su opinión sin ningún filtro y hace algunos años el conductor de Ventaneando criticó la apariencia de Ana Bárbara e incluso insinuó que tenía rostro de "marciano".

Dicho comentario hacia Ana Bárbara lo escuchó la mamá de la cantante quien se encargó de hacérselo saber a la intérprete de “Lo busqué”, por lo que la hija de Don Antero Ugalde no dudo en comunicarse con Pati Chapoy para acudir a Ventaneando y confrontar a Daniel Bisogno.

En ese épico momento, la cantante acudió al programa acompañada de Irma Serrano liderado por Pati Chapoy para hacerle frente al también actor del tenorio cómico, quien le pidió que le dijera las cosas en su cara.

“Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto?”.

La cantante le pidió a Pati Chapoy que Daniel Bisogno abandonara el foro, para que así pudiera ser entrevistada por la periodista. Finalmente, Bisogno aceptó y salió del set.

Años más tarde, Ana Bárbara dijo que no tenía ningún resentimiento hacia Daniel Bisogno, y por el contrario, pidió disculpas pues se sentía hormonal.

“Estaba embarazada y sabes lo que es tener la hormona alborotada, no quería pelearme. No me cae mal Daniel, yo estaba con la hormona alborotada tremendamente”.