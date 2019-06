¿Daniel Bisogno tiene un ROMANCE secreto con Kuno Becker? ¿Hay pruebas?

Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando‘ fue captado besando a un hombre hace algunos días y ahora ha desatado los rumores sobre un posible noviazgo con el actor Kuno Becker.

Fue la revista ‘Tv Notas’ que mediante un video reveló que Bisogno se encontraba en un antro gay de la Ciudad de México, ahora se especula que el periodista llegó a sostener un romance con el actor Kuno Becker, de quien siempre se ha puesto en duda su sexualidad.

Hay que destacar que Bisogno y Kuno Becker siempre han sido buenos amigos, por lo que no es de extrañarse los rumores, al menos así lo dejó ver el actor durante la alfombra roja de los premios Ariel.

Este nuevo rumor se intensificó luego de que el propio Kuno Becker comentara entre risas para un conocido programa de TV: “Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno”.

Al final de su comentario Kuno Becker aclaró que: “Lo que me molesta es la deslealtad, la traición, lo que me molesta es la gente que se mete en la vida de los demás. No soy gay, pero si todas fueran como ella, en una de esas lo pensaba”,

Amor de mi vida el amor lo puede todo (más t vale q sigo siendo el oficial eh) ESO SI.. si todas las mujeres fueran como esa, neta yo si consideraría hacerme gay (bueno más ����‍♂️) como siempre t AMO viva el amor �� ���� @DaniBisogno jajajjaja jajajajajaja — Kuno Becker (@KUNOBP) 26 de junio de 2019

El actor se tomó los rumores con gracia y hasta en sus redes sociales se pronunció con humor, dejando claro que nio tiene problemas con su sexualidad y no le importa entrarle al chascarrillo de la prensa.

Cabe destacar que otros rumores aseguraron que en un par de reuniones, cuando la fiesta seguía de largo y a Daniel Bisogno se le subía la borrachera, le daba por coquetearle a Alejandro Gavira, esposo de Raquel Bigorra, haciéndole propuestas de índole sexual, situación que detonó la guerra entre los famosos ‘compadres’.

